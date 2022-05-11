Хендерсон: Ситуация в АПЛ вне нашего контроля

Английский полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался по поводу чемпионской гонки в АПЛ.

Хендерсон сказал, что мерсисайдская команда демонстрирует просто фантастический футбол и играет на пределе своих возможностей. Капитан «красных» отметил, что турнирная ситуация в английском чемпионате сейчас находится вне контроля «Ливерпуля», так что футболистам не нужно тратить на это всю энергию, а лучше сосредоточиться на Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Напомним, что на данный момент «Ливерпуль» под шефством Юргена Клоппа занимает вторую строчку в турнирной таблице.