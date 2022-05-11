Каррагер: Я не отпущу Мане из «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что не отпустит сенегальского нападающего Садио Мане из мерсисайдской команды.

Каррагер сказал, что Мане является его любимым игроком нынешнего «Ливерпуля». Экс-игрок отметил, что сенегальский форвард постоянно улучшает свою игру и вносит невероятный вклад в развитие команды. Эксперт отшутился, что ни в коем случае не отпустит Садио в какую-нибудь другую команду.

Напомним, что в этом сезоне Садио Мане провёл в английском чемпионате 33 матча, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя результативными передачами.