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Каррагер: Я не отпущу Мане из «Ливерпуля»

11 Мая 2022 • 07:00 Комментировать

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что не отпустит сенегальского нападающего Садио Мане из мерсисайдской команды.

Каррагер сказал, что Мане является его любимым игроком нынешнего «Ливерпуля». Экс-игрок отметил, что сенегальский форвард постоянно улучшает свою игру и вносит невероятный вклад в развитие команды. Эксперт отшутился, что ни в коем случае не отпустит Садио в какую-нибудь другую команду.

Напомним, что в этом сезоне Садио Мане провёл в английском чемпионате 33 матча, в которых отметился 15 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Садио Мане
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