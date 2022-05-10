«Челси» нашёл усиление в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник Гарри Магуайр, выступающий за «Манчестер Юнайтед», может сменить команду в летнее трансферное окно.

Как стало известно Sky Sports, в переходе 29-летнего футболиста заинтересован лондонский «Челси», который подыскивает нового игрока в центр обороны из-за расставания с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.

Источник отмечает, что манкунианцы могут продать Магуайра, поскольку он не входит в планы нового наставника команды Эрика тен Хага.

Гарри связан контрактом с «красными дьяволами» до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.