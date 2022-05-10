Раскрыты финансовые условия трансфера Рюдигера в «Реал»

Мадридский «Реал» усилится защитником сборной Германии и лондонского «Челси» Антонио Рюдигером после финала Лиги чемпионов, об этом сообщили британские СМИ.

Сейчас же стали известны финансовые детали сделки. По данным The Athletic, в «королевском клубе» 29-летний футболист будет зарабатывать 9-10 миллионов евро ежегодно. Сумма отступных за его трансфер составит 400 миллионов.

Рюдигер достанется мадридскому гранду бесплатно, поскольку его трудовое соглашение с «Челси» истекает в конце этого сезона.

В текущей кампании Антонио провел 50 поединков за «пенсионеров», отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.