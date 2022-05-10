Абдуллина: Я очень счастлива в «Челси»

Российская футболистка Алсу Абдуллина, которая выступает за лондонский «Челси», отреагировала на победу в чемпионате Англии.

«Конечно, эмоции переполняют. До последнего была упорная гонка с лондонским «Арсеналом», и я безумно рада, что в итоге именно мы завоевали чемпионство», – цитирует Абдуллину «Чемпионат».

Футболистка рассказала, что очень счастлива находиться в клубе, играть и расти вместе с высококлассными игроками. Она уверена, команда будет продолжать развиваться и добиваться новых целей.

«Челси» после 22 матчей заработал 56 очков и в третий раз подряд стал чемпионом женского чемпионата Англии.