«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию защитника «Спортинга»

Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу может переехать в Манчестер, сообщает A Bola.

По информации источника, «красные дьяволы» хотят укрепить свою оборону, так что они готовы выплатить отступные за игрока в размере 45 млн евро.

Помимо манчестерского гранда, интерес к Инасиу проявляет «Ньюкасл».

20-летний португалец является воспитанником «львов». Его действующий контракт рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне игрок молодёжной сборной Португалии провёл за родной клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.