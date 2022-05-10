«Ливерпуль» не сможет сохранить звёздное трио

Нападающие Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамед Салах могут покинуть «Ливерпуль» по завершению следующего сезона, сообщает Goal.

По информации источника, клуб рассматривает варианты расставания с одним или несколькими футболистами из звёздного трио нападения летом 2023 года, когда у всех троих игроков истекут контракты. Причиной является загруженная зарплатная ведомость клуба, которая не позволит подписать три тяжёлых контракта.

Самым вероятным кандидатом на уход является 30-летний Фирмино. В текущем сезоне он вышел на поле в матчах Английской премьер-лиги только 18 раз. Помешали травмы и проигранная конкуренция Диогу Жоте и Луису Диасу.

Главный тренер «красных» Юрген Клопп хотел бы сохранить Мане и Салаха, хотя сенегальца активно сватают в «Баварию» и «Барселону».

Для руководства клуба приоритетной целью при продлении контракта является 29-летний египтянин.