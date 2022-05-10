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«ПСЖ» поможет Ареола остаться в Англии

10 Мая 2022 • 20:29 Комментировать

Вратарь «ПСЖ» Альфонс Ареола, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», может остаться в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, парижский клуб готов частично субсидировать зарплату голкипера, если он останется в английском клубе на постоянной основе. У «Вест Хэма» есть право выкупа футболиста за почти 12 млн евро, что не является для них проблемой, чего не скажешь о зарплате Ареола в 140 тыс евро в неделю. Такая сумма причитается французу по контракту с «ПСЖ», который действует ещё год, но «парижане» готовы компенсировать её за счёт отступных, чтобы упростить «молотобойцам» трансфер игрока.
Ареола перешёл в «Вест Хэм» на правах аренды летом 2021 года.

В текущем сезоне 29-летний страж ворот провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей и восемь раз сохранял свои ворота неприкосновенности. Его стоимость на сайте Transfermarkt оценивается в девять млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Альфонс Ареола
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