Три клуба АПЛ готовы предложить работу Сульшеру

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, который находится в статусе свободного агента, близок к возвращению на тренерский мостик. Об этом сообщается на страницах Express.

Согласно сведениям источника, в услугах экс-наставника «Манчестер Юнайтед» заинтересованы сразу несколько клубов английского чемпионата. Речь идет о «Бёрнли», «Уотфорде», «Саутгемптоне» и «Кардиффе», выступающем в Чемпионшипе.

Напомним, что Уле Гуннар был уволен с поста рулевого «красных дьяволов» в ноябре минувшего года. Он тренировал манкунианцев почти три года, но не смог привести команду к трофеям.