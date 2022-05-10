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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три клуба АПЛ готовы предложить работу Сульшеру

10 Мая 2022 • 19:16 Комментировать

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, который находится в статусе свободного агента, близок к возвращению на тренерский мостик. Об этом сообщается на страницах Express.

Согласно сведениям источника, в услугах экс-наставника «Манчестер Юнайтед» заинтересованы сразу несколько клубов английского чемпионата. Речь идет о «Бёрнли», «Уотфорде», «Саутгемптоне» и «Кардиффе», выступающем в Чемпионшипе.

Напомним, что Уле Гуннар был уволен с поста рулевого «красных дьяволов» в ноябре минувшего года. Он тренировал манкунианцев почти три года, но не смог привести команду к трофеям.

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Евро-Футбол.Ру,
Уле Гуннар Сульшер
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