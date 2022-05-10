«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании Факундо Фариаса

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании универсального аргентинского форварда Факундо Фариаса, который сейчас играет за «Колон». Игрок также находится в сфере интересов «Ромы», «Сассуоло» и «ПСЖ».

Фариас дебютировал во взрослой команде в возрасте 17 лет. Сейчас он является игроком основного состава. 19-летний футболист может играть на позиции нападающего и на флангах, а также выступать в качестве атакующего полузащитника.

Ранее сообщалось, что Фариасом интересуются также несколько российских клубов, в том числе «Зенит» и московский «Спартак».

В этом сезоне футболист провел в чемпионате Аргентины 11 матчей и забил 2 гола.