«Арсенал» не заинтересован в продаже Партии

«Арсенал» не заинтересован в продаже полузащитника Томаса Парти. Интерес к игроку проявляет туринский «Ювентус».

Парти перешел в «Арсенал» летом 2020 года из мадридского «Атлетико». Дебютный сезон стал для футболиста тяжелым испытанием, но в этом году Парти освоился и стал незаменимым игроком основы.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Ювентус» и готов предложить в обмен на футболиста полузащитника Артура Мело.

Однако, «Арсенал» не заинтересован в продаже футболиста, сообщает AS. Главный тренер «канониров» Микель Артета рассматривает Парти, как ключевого игрока основного состава.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 24 игры, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.