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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тренер «Лидса» мотивирует игроков цитатами из Махатмы Ганди и Матери Терезы

10 Мая 2022 • 14:47 Комментировать

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш заявил журналистам, что мотивирует своих игроков в борьбе за сохранение места в АПЛ цитатами из Махатмы Ганди, Матери Терезы и Джона Кеннеди.

«У меня есть 52 статьи, выдержки из книг, которые я иногда даю игрокам, когда думаю, что им нужно что-то для мотивации», - сказал Марш.

Ранее, вингер "Лидса" Джек Харрисон рассказал, что наставник процитировал лидера индийских националистов Махатму Ганди в своей командной речи перед поражением от "Арсенала" в прошлое воскресенье.

«Я люблю цитаты. Я люблю учиться у людей прошлого, спортивных деятелей, исторических деятелей», - добавил Марш.

«Лидс» занимает 18-е место в АПЛ, сражаясь с «Бёрнли» и «Эвертоном» за сохранение места в высшем дивизионе Англии. В последних турах команда Марша уступила «Манчестер Сити» и «Арсеналу».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Джесси Марш
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