Яя Туре может получить должность тренера в «Тоттенхэме»

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре может стать тренером лондонского «Тоттенхэма».

Сейчас Туре работает в клубной академии «шпор», чтобы набраться опыта. Ожидается, что 38-летний экс-футболист встретится с руководством «Тоттенхэма» до конца месяца, чтобы обсудить детали сделки, сообщает The Evening Standard.

Туре увеличил свою рабочую нагрузку в последние месяцы, клуб доволен его развитием и может наградить его контрактом на полный рабочий день, говорится в сообщении.

Ивуарийец, который закончил карьеру футболиста в 2020 году, ранее работал в украинском клубе «Олимпик» из Донецка и российской команде «Ахмат».

Как футболист, он выигрывал чемпионаты Испании и Англии, а также Лигу чемпионов.