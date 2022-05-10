Нкетиа готов отказать сборной Англии в пользу Ганы

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа, как ожидается, выберет выступать за сборную Ганы. Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт не стремится вызывать футболиста в сборную.

Нкетиа является рекордсменом молодежной сборной Англии, забив за команду 16 голов. Однако, это оказывается недостаточным, чтобы получить вызов во взрослую команду. Ожидается, что футболист примет решение выступать за Гану, сообщает Football.london.

Ранее были сообщения, что футбольная ассоциация Ганы, неоднократно интересовалась и обращалась к самому нападающему и его семье, пытаясь убедить его выступать под флагом африканского государства.

Нкетиа, как сообщается, также может в летнее межсезонье сменить клуб. Его контракт с «Арсеналом» заканчивается этим летом.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 18 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.