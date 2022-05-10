Марш пожелал удачи Холанну в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лидса» Джесси Марш пожелал удачи нападающему Эрлингу Холанну, который следующий сезон начнет в «Манчестер Сити».

«Ему суждено стать одним из лучших игроков в мире. Это его качество, но также и его талант. Я понимаю его решение перейти в «Манчестер Сити», - сказал наставник «Лидса».

Ранее сообщалось, что «Сити» достиг договоренности о переходе форварда, на которого также претендовал мадридский «Реал».

«Он взрывной игрок, а «Ман Сити» любит почаще владеть мячом. Он может играть в любом стиле, и я уверен, что он сделает «Сити» лучшей командой в мире. Я желаю всего наилучшего Эрлингу, он невероятный человек», - добавил Марш.

В этом сезоне 21-летний нападающий в составе дортмундской «Боруссии» провел в Бундеслиге 23 игры, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.