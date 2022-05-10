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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Ливерпуле» уверены, что Мане подпишет новый контракт

10 Мая 2022 • 12:53 Комментировать

Руководство «Ливерпуля» ответило на информацию об интересе к нападающему Садио Мане со стороны «Баварии» и «Барселоны».

В клубе заявили, что уверены в том, что форвард подпишет с командой новое соглашение, сообщает 90min. Нынешний контракт 30-летнего футболиста заканчивается летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» готова извлечь выгоду из неопределенности с будущим Мане. В частности, директор немецкого клуба Хасан Салихамиджич на днях заявил следующее:

«Позвольте себе удивиться. Мы должны увидеть, что возможно, а что нет. У нас есть творческие идеи», - намекая на потенциальный трансфер Мане.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Садио Мане
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