Названа сумма трансфера Холанна в «Манчестер Сити»

Опубликованы финансовые подробности перехода норвежца Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Сводку предоставили журналисты издания The Telegraph.

По данным источника, общая сумма трансфера скандинавского бомбардира составит 250 миллионов евро. «Горожане» выплатят «шмелям» 75 миллионов непосредственно за переход игрока. С Холанном будет заключен пятилетний трудовой договор, по условиям которого он заработает порядка 125 миллионов. Кроме того, около 50 миллионов евро комиссионных получат агенты норвежца.

Официально о трансфере Эрлинга в «Манчестер Сити» будет объявлено в ближайшее время.

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