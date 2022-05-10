«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» цену Бернарду Силвы

Каталонская «Барселона» узнала финансовые условия, на которых «Манчестер Сити» согласится расстаться с полузащитником Бернарду Силвой.

По информации инсайдера Экрема Конура в социальной сети, «горожане» готовы продать португальского хавбека, если за него будет предложено не менее 100 миллионов евро. Таким образом английский клуб дал понять, что не горит желанием расставаться с одним из ведущих игроков.

Бернарду защищает цвета «горожан» с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до 2025 года.