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«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» цену Бернарду Силвы

10 Мая 2022 • 11:37 Комментировать

Каталонская «Барселона» узнала финансовые условия, на которых «Манчестер Сити» согласится расстаться с полузащитником Бернарду Силвой.

По информации инсайдера Экрема Конура в социальной сети, «горожане» готовы продать португальского хавбека, если за него будет предложено не менее 100 миллионов евро. Таким образом английский клуб дал понять, что не горит желанием расставаться с одним из ведущих игроков.

Бернарду защищает цвета «горожан» с 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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