Хави хочет дать шанс Трикану проявить себя

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет предоставить полузащитнику Франсишку Тринкану шанс проявить себя в предсезонке. Наставник каталонского клуба обратился к спортивному директору «Барсы» Матеу Алемани с просьбой оставить Тринкана на летнюю предсезонку, если на игрока не поступит достойного предложения.

Сейчас Тринкан находится в «Вулверхэмптоне» на правах аренды, но после ее завершения вернется в «Барселону». Футболист перешел в каталонский клуб из «Браги» в 2020 году, но не подошел бывшему главному тренеру Рональду Куману и был отправлен в аренду.

В этом сезоне Тринкан провел в АПЛ 26 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.