Эвра: «Сити» нуждается в лидерах, но их не хочет Гвардиола»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра раскритиковал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за, что тот «боится» работать с сильными индивидуальностями.

«Манчестер Сити» нужны лидеры, но Гвардиола не хочет лидеров», — сказал 40-летний экс-футболист изданию Marca. «Он не хочет личностей. Он сам хочет быть единственным лидером».

Эвра считает, что «горожанам» не хватает игроков, которые могли бы взять на себя ответственность в критические моменты, а футболисты переходят в клуб исключительно по финансовым соображениям.

«Он так выбирает свои команды. Он не может тренировать людей с индивидуальностью. Он строит свою команду, чтобы иметь возможность контролировать всех», - сказал Эвра.

Экс-футболист обрушился с критикой в адрес Гвардиолы, после того как «Манчестер Сити» проиграл по сумме двух встреч «Реалу» в полуфинале Лиги чемпионов.