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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» отрицают информацию о конфликте Тухеля с Маркосом Алонсо

10 Мая 2022 • 10:51 Комментировать

Представители «Челси» заявили, что в клубе нет конфликта между главным тренером Томасом Тухелем и защитником Маркосом Алонсо.

Алонсо был заменен после перерыва в матче прошедшего тура против «Вулверхэмптона». Согласно инсайдеру, замена была вызвана перепалкой, которая произошла между Тухелем и Алонсо в перерыве игры. Позже в «Челси» опровергли эту информацию, заявив, что замена Алонсо была вызвана тактическими соображениями.

Однако, в воскресенье, после матча с «волками», Тухель отменил выходной и назначил внеплановую тренировку.

В матче с «Вулверхэмптоном» лондонский клуб вел в два мяча, но позволил соперникам отыграться. Этим воспользовался «Арсенал», который приблизился к «Челси» в борьбе за третью позицию в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маркос Алонсо Томас Тухель
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