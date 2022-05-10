В «Челси» отрицают информацию о конфликте Тухеля с Маркосом Алонсо

Представители «Челси» заявили, что в клубе нет конфликта между главным тренером Томасом Тухелем и защитником Маркосом Алонсо.

Алонсо был заменен после перерыва в матче прошедшего тура против «Вулверхэмптона». Согласно инсайдеру, замена была вызвана перепалкой, которая произошла между Тухелем и Алонсо в перерыве игры. Позже в «Челси» опровергли эту информацию, заявив, что замена Алонсо была вызвана тактическими соображениями.

Однако, в воскресенье, после матча с «волками», Тухель отменил выходной и назначил внеплановую тренировку.

В матче с «Вулверхэмптоном» лондонский клуб вел в два мяча, но позволил соперникам отыграться. Этим воспользовался «Арсенал», который приблизился к «Челси» в борьбе за третью позицию в АПЛ.