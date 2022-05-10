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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Крауч: Голы Роналду спасли «Манчестер Юнайтед» от унижения, но не сделали команду лучше

10 Мая 2022 • 10:50 Комментировать

Экс-форвард сборной Англии Питер Крауч высказался по поводу игры португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Крауч сказал, что Роналду феноменален, ведь он до сих пор способен спокойно забивать по 20 мячей за сезон. Экс-игрок отметил, что Криштиану прекрасен, но без эффективно работающей системы голы португальца скорее спасали «красных дьяволов» от унижения, но точно не делали манчестерскую команду лучше.

Напомним, что в этом сезоне Криштиану Роналду провёл в английском чемпионате 30 матчей, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Питер Крауч
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