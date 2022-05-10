«Манчестер Сити» побил свой рекорд по количеству сухих матчей в АПЛ

Футболисты «Манчестер Сити» обновили свой рекорд по количеству сухих матчей в английском чемпионате в одном сезоне.

Подопечные Хосепа Гвардиолы в этом сезоне 21 раз сумели оставить свои ворота в неприкосновенности, что стало новым клубным рекордом. Стоит отметить, что до этого достижением были 20 сухих матчей в сезоне 2018/2019. В этом сезоне 20 «сухарей» в свой актив записал бразильский голкипер Эдерсон и ещё один раз на ноль отыграл Зак Стеффен.

Напомним, что на данный момент подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице английского чемпионата. «Горожане» на три очка опережают «Ливерпуль».