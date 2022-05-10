Линекер: «Ливерпуль» должен убедить Салаха подписать новый контракт

Известный экс-футболист, а ныне эксперт Гари Линекер высказался по поводу контрактной ситуации с египетским форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

Линекер заявил, что мерсисайдской команде крайне важно убедить египетского футболиста остаться. Экс-игрок отметил, что он точно не входит в число тех, кто готов идти на поводу у футболистов, но для сохранения Салаха руководители «Ливерпуля» должны сделать абсолютно всё.

Напомним, что действующий контракт Салаха с «красными» рассчитан до лета 2023 года. В этом сезоне форвард провёл в английском чемпионате 33 матча, в которых отметился 22 забитыми мячами и 13 результативными передачами.