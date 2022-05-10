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«МЮ» подпишет ассистента тен Хага из «Аякса»

10 Мая 2022 • 09:47 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать ассистента Эрика тен Хага из «Аякса» Митчелла ван дер Гаага, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сейчас клуб работает над деталями контракта по переходу ван дер Гаага в стан «красных дьяволов». В манчестерском клубе считают специалиста важным дополнением к тренерскому штабу.

50-летний голландец работает тренером с 2008 года. С 2019 года возглавлял вторую команду «Аякса», а с начала текущего сезона стал ассистентом главного тренера «амстердамцев».

Напомним, что со следующего сезона главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Эрик тен Хаг, возглавляющий сейчас «Аякс». Нынешний тренер Ральф Рангник станет консультантом клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Митчелл ван дер Гааг Эрик тен Хаг
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