«Манчестер Сити» принял решение по Гвардиоле после неудачи в Лиге чемпионов

Стало известно решение руководства «Манчестер Сити» по будущему в команде испанского специалиста Хосепа Гвардиолы. Информацией по этому поводу поделился известный инсайдер Николо Скира в социальных сетях.

Как стало известно журналисту, «горожане», несмотря на очередную неудачу в Лиге чемпионов, готовы продлить сотрудничество с Пепом. «Манчестер Сити» планирует предложить ему долгосрочный контракт до 2025 года. Действующее соглашение тренера с клубом истекает по завершении сезона-2022/2023.

Гвардиола тренирует «горожан» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла десять трофеев.