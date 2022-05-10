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Моуринью: «Желаю «Тоттенхэму» всего наилучшего, даже мистеру Леви»

10 Мая 2022 • 09:38 Комментировать

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился с журналистами своими мыслями по поводу ухода из «Тоттенхэма».

«Я нахожусь в таком возрасте, когда у меня уже нет негативных чувств. Я просто стараюсь принимать вещи такими, какие они есть», - сказал Моуринью.

Бывший наставник «шпор» признался, что ему было «больно» из-за того, что его уволили из «Тоттенхэма» накануне финала Кубка английской лиги.

«У меня нет сожалений. У меня нет плохих чувств. В «Тоттенхэме» много хороших людей, и я желаю им всего наилучшего. Даже мистеру Леви», - сказал Моуринью.

Португальский специалист отметил, что уход из «Тоттенхэма» «открыл ему дверь в Рим».

Сейчас Моуринью является наставником «Ромы». Португалец вывел клуб в финал Лиги конференций, в котором 25 мая сразится с голландским «Фейеноордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Жозе Моуринью
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