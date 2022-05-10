«Арсенал» может усилиться нападающим «Манчестер Сити»

Бразильский форвард Габриэль Жезус может покинуть «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. «Горожане» могут продать игрока, поскольку близки к подписанию норвежского голеадора Эрлинга Холанна, на которого будут делать ставку в атаке.

По данным The Sun, Жезус может остаться в АПЛ. Подписать бразильца хочет лондонский «Арсенал». «Сити» может рассмотреть предложение «канониров», чтобы не потерять Габриэля бесплатно в следующем году. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

25-летний форвард выступает за команду из Манчестера с 2017 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.