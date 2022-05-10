«Манчестер Юнайтед» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Норди Мукиеле.

Временный главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник давно знаком с защитником немецкого клуба и является поклонником таланта игрока, сообщает Foot Mercato.

Срок действия контракта Мукиеле с «Лейпцигом» истекает в следующем году и в летнее межсезонье он может сменить клуб.

Уточняется, что игрок также находится в сфере интересов «Атлетико» и «Баварии». «ПСЖ» также следит за футболистом, рассматривая его, как замену Ашрафу Хакими.

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 28 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.