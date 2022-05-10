Окслейд-Чемберлен не получал предложения от «Ливерпуля» о новом контракте

Английский полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не получал от мерсисайдской команды предложения по поводу продления контракта.

По информации Daily Mail, 28-летний английский футболист был бы не против подписать новое соглашение с «Ливерпулем», но пока не получал от боссов команды никаких предложений. Напомним, что действующий контракт Окслейд-Чемберлена с мерсисайдцами рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне Алекс Окслейд-Чемберлен провёл в английском чемпионате 17 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.