Лукаку выдвинет условие Тухелю

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку намерен сесть за стол переговоров с наставником команды Томасом Тухелем.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бельгийский бомбардир хочет обсудить с наставником свое будущее в команде. Ромелу желает быть ключевым игроком в атакующих построениях «пенсионеров». В ходе общения с Тухелем форвард хочет понять, какие у тренера планы в отношении него на следующий сезон.

Нынешний сезон Лукаку явно не может занести себе в актив. 28-летний нападающий принял участие в 24 поединках английской Премьер-лиги, в которых отметился лишь семью забитыми мячами.