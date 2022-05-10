Защитник «Челси» может перейти в «Лидс»

Английский защитник «Челси» Джейк Кларк-Солтер, выступающий сейчас в аренде в «Ковентри», может летом перейти в «Лидс».

По информации издания The Sun, в услугах 24-летнего английского футболиста заинтересованы руководители «Лидса», которые остались под большим впечатлением от игры защитника в составе «Ковентри». Стоит отметить, что подписать Кларк-Солтера также планирует голландский «ПСВ Эйндховен».

В этом сезоне Джейк Кларк-Солтер провёл в Чемпионшипе в составе «Ковентри» 29 поединков, в которых получил шесть жёлтых карточек.