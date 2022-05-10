Гари Невилл знает, останется ли Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на слухи о возможном уходе португальца Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед».

«Я уверен, что КриРо останется на «Олд Траффорд». Чем хуже дела в «МЮ», тем больше шансов сохранить его, ведь в противном случае будет выглядеть, будто он сбегает с тонущего корабля.

Новому тренерскому штабу предстоит много работы, чтобы наладить атмосферу в команде и собрать боевой состав», - передает слова Невилла Manchester Evening News.

Напомним, что Криштиану Роналду связан трудовыми обязательствами с «красными дьяволами» до середины следующего года.