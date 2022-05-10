«Арсенал» почти договорился с Тилемансом

Руководители лондонского «Арсенала» близки к тому, чтобы договориться о трансфере бельгийского полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса.

По информации Daily Mail, «канониры» близки к тому, чтобы подписать с 24-летним бельгийским футболистом соглашение. Если верить источнику, то сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Стоит отметить, что на подписании Тилеманса настаивает главный тренер лондонской команды Микель Артета.

В этом сезоне Юри Тилеманс провёл в составе «лис» в английском чемпионате 29 поединков, в которых забил шесть мячей и сделал три ассиста.