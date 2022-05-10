Грилиш: У «Ливерпуля» отличная команда, так что вряд ли они снова оступятся

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

Грилиш заявил, что он очень хочет выиграть золотые медали, но для этого футболистам «Манчестер Сити» нужно держать ногу на педали газа и побеждать в оставшихся матчах. Полузащитник отметил, что у «Ливерпуля» отличная команда, которая вряд ли снова оступится. Джек выразил надежду, что «горожане» всё же смогут выиграть титул в этом сезоне.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы занимает первую строчку в чемпионате. «Горожане» на три очка опережают «Ливерпуль».