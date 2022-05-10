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«Манчестер Юнайтед» определил вектор усиления в летнее трансферное окно

10 Мая 2022 • 08:35 Комментировать

В «Манчестер Юнайтед» определились с теми игроками, которых подпишут в летнее трансферное окно. По сообщениям таблоида The Sun, манкунианский гранд, испытывает финансовые трудности, в связи с чем сделает ставку на подписание футболистов с истекающими контрактами.

«Юнайтед» не могут позволить себе дорогостоящие приобретения из-за провального сезона. Клуб не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, из-за чего понес огромные убытки.

Максимум, который может выделить руководство «МЮ» на трансферы, это 120 миллионов евро, которых не хватит для идеальной трансферной кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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