«Манчестер Юнайтед» определил вектор усиления в летнее трансферное окно

В «Манчестер Юнайтед» определились с теми игроками, которых подпишут в летнее трансферное окно. По сообщениям таблоида The Sun, манкунианский гранд, испытывает финансовые трудности, в связи с чем сделает ставку на подписание футболистов с истекающими контрактами.

«Юнайтед» не могут позволить себе дорогостоящие приобретения из-за провального сезона. Клуб не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов, из-за чего понес огромные убытки.

Максимум, который может выделить руководство «МЮ» на трансферы, это 120 миллионов евро, которых не хватит для идеальной трансферной кампании.