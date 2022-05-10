«Астон Вилла» начала переговоры о переходе Коутиньо

«Астон Вилла» начала переговоры о переходе полузащитника Фелиппе Коутиньо из «Барселоны». Однако, за «выкуп» футболиста английский клуб предлагает значительно меньше, чем было оговорено ранее.

Коутиньо присоединился к «Астон Вилле» на правах аренды в зимнее трансферное окно и сразу стал основным игроком состава. Тем не менее, в последних матчах его результативность заметно снизилась, а «Вилла» начала сомневаться в необходимости приобретения игрока на постоянной основе.

Английский клуб начал переговоры с «Барселоной», но готов заплатить только 15 миллионов евро, вместо оговоренных ранее 46 миллионов, сообщает Daily Mail.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.