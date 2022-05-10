Крауч: «Олд Траффорд» стал кладбищем для игроков и тренеров

Известный английский экс-футболист Питер Крауч достаточно жёстко высказался по поводу нынешнего «Манчестер Юнайтед».

Крауч сказал, что «Олд Траффорд», к сожалению, стал кладбищем для игроков и тренеров, которые страдают от хронической неуверенности в своих силах. Экс-игрок отметил, что все шаги, которые предпринимают боссы «красных дьяволов», имеют краткосрочный характер, а футболистов часто подписывают на огромные зарплаты без какой-либо системы.

Напомним, что на данный момент «Манчестер Юнайтед» под руководством Ральфа Рангника занимает лишь шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.