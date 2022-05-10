«Ювентус» интересуется Зиешем

«Ювентус» интересуется атакующим полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем.

Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса» в 2020 году за 40 миллионов евро. Значительную часть своей карьеры в лондонском клубе он провел в качестве игрока ротации. Ожидается, что после смены владельцы клуба и вливания дополнительных инвестиций, Зиеш может стать одним из футболистов, который покинет команду летом.

Новым клубом игрока может стать «Ювентус», который заинтересован в услугах полузащитника, сообщает Calciomercato.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.