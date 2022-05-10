Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане попал в сферу интересов «Барселоны». Контракт футболиста заканчивается следующим летом.

«Барселона» намерена усилиться одним атакующим полузащитником в летнее трансферное окно. Одной из целей каталонского клуба является Мане, сообщают испанские СМИ.

«Барселона» до сих пор не решила вопрос с продлением контракта Усмана Дембеле, а Адама Траоре, по всей видимости, покинет команду летом.

Мане перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2016 году и за последние несколько лет превратился в нападающего мирового уровня.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 32 игры, забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи.