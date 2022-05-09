Реакция Клоппа на трансфер Холанна в «Манчестер Сити»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими соображениями по поводу трансфера Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Норвежский форвард уже прошел медобследование и вскоре подпишет контракт с «горожанами».

«После трансфера Холанна «Сити» точно не станет слабее. Этот трансфер выводит их на новый уровень», - приводит слова немецкого специалиста Metro.

Ранее стали известны детали контракта, который Холанн подпишет с «Манчестер Сити». Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на пять лет, а заработная плата скандинава составит 350 тысяч евро в неделю.

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