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Реакция Клоппа на трансфер Холанна в «Манчестер Сити»

09 Мая 2022 • 22:29 Комментировать (1)

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими соображениями по поводу трансфера Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Норвежский форвард уже прошел медобследование и вскоре подпишет контракт с «горожанами».

«После трансфера Холанна «Сити» точно не станет слабее. Этот трансфер выводит их на новый уровень», - приводит слова немецкого специалиста Metro.

Ранее стали известны детали контракта, который Холанн подпишет с «Манчестер Сити». Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на пять лет, а заработная плата скандинава составит 350 тысяч евро в неделю.

Раскрыта причина срыва трансфера Холанна в «Реал»

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Юрген Клопп Эрлинг Холанн
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