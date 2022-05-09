Бензема и две звезды «Ливерпуля» - главные претенденты на «Золотой мяч»

Популярный футбольный портал Goal.com обновил рейтинг претендентов на получение «Золотого мяча» в этом году. Лидером по-прежнему является нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

На второй строчке расположился египетский форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. В тройку лидеров ворвался еще один нападающий мерсисайдцев - Садио Мане. Он обогнал бомбардира «Баварии» Роберта Левандовски (4) и звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе (5).

Также в топ-10 входят: Винисиус Жуниор, Лука Модрич, Кевин де Брёйне, Фил Фоден, Трент Александер-Арнольд.

Лионель Месси и Криштиану Роналду не попали даже в топ-20 рейтинга.