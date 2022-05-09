«Арсенал» готовит перестройку в полузащите - известны две цели

Лондонский «Арсенал» может обновить среднюю линию команды, если выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом стало известно таблоиду Daily Mirror.

Источник утверждает, что руководство готово потратиться на двух топ-полузащитников. Главный тренер «канониров» Микель Артета уже определился с футболистами, которых хотел бы видеть в команде. Испанец желает подписать Юри Тилеманса из «Лестера» и Рубена Невеша, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону».

За три тура до завершения сезона «Арсенал» идет на четвертом месте в Премьер-лиге, дающем право сыграть в Лиге чемпионов. Отрыв от занимающего пятую строчку «Тоттенхэма» составляет четыре балла.