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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готовит перестройку в полузащите - известны две цели

09 Мая 2022 • 19:10 Комментировать

Лондонский «Арсенал» может обновить среднюю линию команды, если выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом стало известно таблоиду Daily Mirror.

Источник утверждает, что руководство готово потратиться на двух топ-полузащитников. Главный тренер «канониров» Микель Артета уже определился с футболистами, которых хотел бы видеть в команде. Испанец желает подписать Юри Тилеманса из «Лестера» и Рубена Невеша, права на которого принадлежат «Вулверхэмптону».

За три тура до завершения сезона «Арсенал» идет на четвертом месте в Премьер-лиге, дающем право сыграть в Лиге чемпионов. Отрыв от занимающего пятую строчку «Тоттенхэма» составляет четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рубен Невеш Юри Тилеманс
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