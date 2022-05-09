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Сестра Роналду лайкнула пост об уходе Криштиану из «Манчестер Юнайтед»

09 Мая 2022 • 18:57 Комментировать

Катя Авейру, которая является сестрой звездного нападающего «МЮ» Криштиану Роналду, поставила лайк записи в фан-сообществе португальского футболиста. В публикации автор призвал КриРо сменить клубную прописку.

«Роналду нужно сейчас подумать о себе. «МЮ» будет существовать еще тысячу лет, а у Криштиану осталось три-четыре года карьеры. Пришло время найти лучшую команду, с которой можно будет выиграть много титулов», - говорится в публикации.

Срок действующего трудового договора 37-летнего португальца с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Катя Авейру
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