Погба больше не хочет играть в АПЛ - названа причина

Французский хавбек Поль Погба не желает больше оставаться на Туманном Альбионе. Игрок всерьез намерен сменить чемпионат.

Как стало известно журналистам Sky Sports, полузащитник недоволен постоянной критикой в свой адрес со стороны местных СМИ, а также болельщиков «красных дьяволов». Погба надоело, что его считают козлом отпущения на «Олд Траффорд».

В связи с этим француз намерен рассматривать предложения из других топ-лиг. Ранее сообщалось, что на него претендуют мадридский «Реал», «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

Действующий контракт Поля с «МЮ» истекает по окончании сезона-2021/2022.

Погба выбрал себе новый клуб