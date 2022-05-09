Поттер опровёрг слухи о переходе в «Тоттенхэм»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер опровёрг информацию о том, что летом он заменит Антонио Конте на посту наставника «Тоттенхэма».

Поттер возглавил «Брайтон» в 2019 году и в этом сезоне поднял клуб в верхнюю часть турнирной таблицы АПЛ. Помимо побед над «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» в этом сезоне, команда Поттера разгромила в последнем туре «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0.

Ранее была информация, что Поттер может возглавить «Тоттенхэм», если нынешний тренер «шпор» перейдет в «ПСЖ» в летнее межсезонье. Однако, контракт Поттера с «Брайтоном» рассчитан еще на три года и наставник опроверг информацию о переходе.

«Что я могу сказать? Дошло до того, что еще вакансии нет, а тебя уже связывают с ней. Я не знаю, что сказать. Я никогда не говорил, что вообще хочу уйти», - сказал Поттер.

На данный момент «Брайтон» занимает девятое место в АПЛ.