Клопп посмеялся над шуткой о своём преемнике в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в шутку прокомментировал вопрос журналиста о своём преемнике на посту главного тренера клуба. Журналист спросил мнение Клоппа о Стивене Джеррарде.

«Мой возможный преемник? Джеррард? Да, конечно, это возможно. Я понятия не имею, это не мое решение. Поэтому я думаю, что это возможно. Вот и все», - сказал Клопп.

Ранее наставник «Ливерпуля» продлил соглашение с клубом до 2026 года.

«Ливерпуль» продолжает борьбу с «Манчестер Сити» за первое место в чемпионате в АПЛ. За три тура до финиша «горожане» опережают «Ливерпуль» на три очка.