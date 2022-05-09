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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп посмеялся над шуткой о своём преемнике в «Ливерпуле»

09 Мая 2022 • 15:27 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в шутку прокомментировал вопрос журналиста о своём преемнике на посту главного тренера клуба. Журналист спросил мнение Клоппа о Стивене Джеррарде.

«Мой возможный преемник? Джеррард? Да, конечно, это возможно. Я понятия не имею, это не мое решение. Поэтому я думаю, что это возможно. Вот и все», - сказал Клопп.

Ранее наставник «Ливерпуля» продлил соглашение с клубом до 2026 года.

«Ливерпуль» продолжает борьбу с «Манчестер Сити» за первое место в чемпионате в АПЛ. За три тура до финиша «горожане» опережают «Ливерпуль» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп
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