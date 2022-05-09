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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Крауч: «Юнайтед» занимает своё место, тут нечему удивляться»

09 Мая 2022 • 14:23 Комментировать

Бывший игрок «Ливерпуля» Питер Крауч высказал своё мнение о проблемах «Манчестер Юнайтед».

«Их всегда будут сравнивать с великими, потому что клуб всегда будет иметь эту выдающуюся историю и огромные надежды. Но это был «Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Сейчас это уже совсем другой, разрозненный клуб», - написал Крауч в свое колонке для Daily Mail.

Крауч отметил, что в неудачах «МЮ» нет ничего удивительного. Удивительно, по словам экс-нападающего, что от «Манчестера» до сих пор ждут результатов, сравнимых с тем, что были при Алексе Фергюсоне.

«Они проигрывают и пожимают плечами, и у меня не создается впечатления, что в их раздевалке проводятся какие-то беседы. Все молчат, никто не ругается из-за плохих выступлений. Я чувствую, что они просто разговаривают за спиной друг у друга небольшими группами», - отметил Крауч.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ, потеряв все шансы попасть в зону Лиги чемпионов на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Питер Крауч
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