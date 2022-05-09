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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мёленстен: «У «Юнайтед» нет ни сплоченности, ни организации, ни структуры»

09 Мая 2022 • 13:55 Комментировать

Бывший помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен раскритиковал нынешний состав клуба за то, что они «растранжирили» сезон.

«Было много ожиданий, даже от меня самого. Когда приходит Роналду, он приходит только по одной причине: чтобы улучшить команду и, по сути, снова заставить «Юнайтед» бросить вызов», — сказал он в интервью talkSPORT.

Вместо этого, по словам бывшего тренера, команда из тура в тур только ухудшала атмосферу в раздевалке и свои позиции в турнирах.

«Юнайтед» поменяли менеджеров, и вместо них пришел Рангник. Влияние Рангника не принесло того, чего все ожидали – выхода в Лигу чемпионов. У них нет ни сплоченности, ни организации, ни структуры, нет ничего основного, что нужно для любого успешного выступления», - сказал Мёленстен.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ, потеряв шансы играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед рене Меленстен
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