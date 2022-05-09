Конте высказался о шансах «Тоттенхэма» на победу в АПЛ в следующем сезоне

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал журналистам, что он думает о шансах команды выиграть в следующем году чемпионат Англии.

«Невозможно представить, что в следующем сезоне мы выиграем титул. Я реалист и знаю, что в Англии есть такие команды, как «Ливерпуль» и «Сити», «Челси», а также «Юнайтед», которые действительно сильны, и противостоять им непросто. Они - монстры», - сказал Конте.

Ранее наставник «шпор» заявил, что «Тоттенхэму» понадобится «очень много денег», чтобы усилить состав в летнее трансферное окно.

На данный момент «шпоры» занимают пятое место в АПЛ и борются с «Арсеналом» за попадание в Лигу чемпионов, отставая от «канониров» на 4 очка за 3 тура до финиша.